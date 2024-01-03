Экология 03 января 2024, 00:19 Жители некоторых регионов России увидели «зимнюю радугу» RT: жители Подмосковья и Тюмени увидели в небе эффект гало РИА «Новости»

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Жители ряда российских регионов увидели в небе эффект гало. Такое оптическое явление появляется, когда свет рассеивается на кристаллах льда перистых облаков, сообщил телеканал RT.

Во вторник, 2 января, астрономическое явление увидели жители Тюмени, Ярославля, Подмосковья, Нижегородской и Кировской областей.

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Эффект гало еще называют «зимней радугой», потому что оно светящееся и в форме круга или дуги, что напоминает радугу. Другое название — «три Солнца», так как часто во время этого оптического обмана видно несколько ярких бликов, похожих на солнце. Специалисты различают несколько видов гало в зависимости от типа свечения.

В ноябре гало видели жители Ставрополья. Сообщалось, что светящийся круг говорил о скором похолодании в регионе. Жители Подмосковья видели не только несколько обманных солнц, но и световые столбы.

Такой оптический эффект чаще всего происходит зимой. Однако в Петербурге гало видели в середине лета. В тот раз свечение тоже было солнечным, хотя оно бывает и лунным, сообщила газета «Петербургский дневник».