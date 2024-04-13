Экология 13 апреля 2024, 19:31 Жителей трех курганских сел призвали к эвакуации из-за прихода воды Районные власти призвали жителей трех курганских сел к эвакуации РИА «Новости»

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Автобусы для эвакуации жителей из сел Межборное, Утятское и Нагорное запустили в Притобольном округе Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей предупредили, что поднявшаяся река уже начала затекать на улицы, поэтому всем необходимо собрать вещи и выехать из населенного пункта.

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«Не ждите, когда вода подойдет к вашим домам. Нам важно сохранить вашу жизнь и здоровье», — обратились в администрации к селянам.

Людям посоветовали взять с собой документы, необходимые лекарства и ценные вещи. Также жителей попросили не оставлять домашних животных.

В администрации добавили, что в ближайшее время эвакуация начнется еще из семи населенных пунктов, также попадающих в зону затопления.

По данным курганского главка МЧС, на утро субботы, 13 апреля, паводок затопил

Губернатор региона Вадим Шумков предупредил жителей Кургана о риске прорыва городской дамбы под напором воды. Он подчеркнул, что в этом случае вода придет в центральную часть города, Восточный и Кулацкий микрорайоны. Губернатор призвал горожан готовиться к эвакуации или уезжать до начала наводнения.