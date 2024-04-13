13 апреля 2024, 09:45
Жителей Кургана предупредили о возможном прорыве дамбы
Шумков: дамба может не выдержать напора воды, она обрушится на центр Кургана
Жителе Кургана предупредили о последствиях прорыва дамбы. Если искусственное сооружение не выдержит, то паводковая вода затопит центр города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«В случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — заявил глава региона.
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По его словам, резкий подъем воды начнется в ближайшие дни. Уровень воды в реке Тобол может повыситься до 11 метров.
Сейчас Тобол заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, добавил Шумков. Он пообещал, что власти будут бороться за жителей Курганской области, но нужно уже сейчас выезжать из зон подтопления.
«Позднее вы можете не успеть по объективным причинам — от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок», — пояснил губернатор.
По данным на утро 13 апреля, в регионе остаются подтопленными 269 домов.
Курган
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