Важное 13 апреля 2024, 09:45 Жителей Кургана предупредили о возможном прорыве дамбы Шумков: дамба может не выдержать напора воды, она обрушится на центр Кургана РИА «Новости»

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Жителе Кургана предупредили о последствиях прорыва дамбы. Если искусственное сооружение не выдержит, то паводковая вода затопит центр города. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — заявил глава региона.

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По его словам, резкий подъем воды начнется в ближайшие дни. Уровень воды в реке Тобол может повыситься до 11 метров.

Сейчас Тобол заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, добавил Шумков. Он пообещал, что власти будут бороться за жителей Курганской области, но нужно уже сейчас выезжать из зон подтопления.

«Позднее вы можете не успеть по объективным причинам — от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок», — пояснил губернатор.

По данным на утро 13 апреля, в регионе остаются подтопленными 269 домов.