Происшествия 13 апреля 2024, 07:45 Почти 270 домов остаются подтопленными в Курганской области МЧС: 269 домов остаются подтопленными в Курганской области Пресс-служба МЧС

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Курганская область продолжает бороться с последствиями мощного паводка. В регионе остаются подтопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один мост и семь участков дорог. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным на утро 13 апреля, подтопления зафиксированы в 12 населенных пунктах Звериноголовского, Целинного, Притобольного и Каргапольского муниципальных округов.

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В субботу, 12 апреля, власти сообщили об эвакуации более 7 тысяч человек. Почти 900 человек находятся в пунктах временного размещения, включая детей. Остальные остановились у родственников.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что рабочие поднимут уровень дамбы перед пиком прохождения паводковой воды, чтобы защитить населенные пункты.