Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в первый день лета

На севере и востоке Московской области утром 1 июня возможны заморозки — температура опустится до нуля градусов. Температура воздуха в столице в это время от +4 до +6 градусов, в Подмосковье — от +2 до +7 градусов. Днем потеплеет.

«После прохождения холодного атмосферного фронта [Центральный] регион попадет под влияние скандинавского антициклона, наполненного арктическими воздушными массами. В условиях характерной для него малооблачной погоды в ночные часы местами будут формироваться заморозки», — говорится в сообщении сайта «Метеоновости».

Синоптики отметили, что самые поздние заморозки в Москве были 24 мая 70 лет назад.

Сейчас в Москве около +20 градусов. Ранее жителей столицы предупредили о дождях и грозах. Недавно мощный ливень прошел на западе Москвы. Ливневая канализация не справилась с потоками воды — и дороги затопило. Особо сложная ситуация сложилась в районе Солнцево, на улице Щорса и на Боровском шоссе.