Жителей Москвы предупредили о грозе 29 мая

В субботу, 29 мая, днем столбик термометра поднимется до отметки в +20 градусов. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будут определять северные атмосферные фронты. В таких условиях в Москве облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юго-востоке региона, возможны локальные грозы. Температура воздуха составит +18…+20 градусов в Москве, до +16…+21 градуса в Подмосковье», — спрогнозировал собеседник.

По словам Леуса, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 10 метров в секунду, при грозах возможны порывы. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее метеоролог Александр Голубев сообщил, какими будут первые дни лета в Москве. Он отметил, что 1 июня в столице ожидается до +20 градусов. Ночью прохладно — около +11 градусов. Потом температурный фон начнет расти.