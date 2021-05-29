Ливень затопил дороги в Москве. МКАД и пешеходы стоят, а машины плывут

Пришедшая в Москву непогода остановила движение в западных районах. Ливневки не справились с обилием выпавших осадков — и на дорогах образовались настоящие реки. Из-за них возникают пробки, а люди физически не могут перейти дорогу.

В самой тяжелой ситуации оказался район Солнцево. Автомобили не могут проехать из-за огромной лужи, которая образовалась на проезжей части.

Лужу уже успели назвать «Солнцевским морем». Водители не отчаиваются и подбирают соответствующий ситуации саундтрек.

На улице Щорса волны от проезжающих автомобилей выплескиваются на тротуар.

Не лучше ситуация и на Боровском шоссе. Пешеходы останавливаются, когда понимают, что для перехода дороги придется искать брод.

Пересекать Боровское шоссе рискуют не все автомобилисты. Многие разворачиваются и ищут пути объезда, где дороги не настолько ушли под воду.

Тяжелая ситуация для водителей оказалась в Можайском районе Москвы. При выезде со двора нужно пересекать полноводные реки.

И снова Можайский район. Пересечение улицы Рябиновой и проспекта Генерала Дорохова. По затопленной улице рискуют ехать мотоциклисты. Колеса наполовину уходят под воду.

Обильный дождь приостановил движение на МКАД. Водители жалуются на плохую видимость из-за ливня.

«Вообще какой-то апокалипсис на улице. Видимость такая плохая. <…> Видно пару рядов машин, а потом все. Уже буквально за 10 минут все налило такими объемами, что не справляются дворники. Все уже едут как черепахи, хотя пробок не было», — рассказала женщина, попавшая в пробку.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что на улицы столицы вышли 300 бригад и порядка 290 единиц техники «Мосводостока».

«Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем — остановки общественного транспорта, низинные места», — говорится в сообщении.

Водителям и пешеходами предложили сообщать о скоплении воды во дворах, на дорогах и подземных переходах в различные организации.

Источник фото: t.me/DtOperativno

В ведомстве отметили, что движение транспорта на Боровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова восстановили.