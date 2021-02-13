Жителей Подмосковья и Москвы предупредили о снежных заносах и морозе

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица и мороз. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье в субботу температура температура воздуха будет колебаться от -9 до -14 градусов. А ночью столбики термометров могут опуститься до - 22.

В столице днем ожидается -10…-12 градусов мороза. Ночью температура опуститься до -19.

В субботу ожидается северо-восточный ветер — 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 740 миллиметров ртутного столба. 13 февраля из-за непогоды в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В субботу к 06:00 пробки на московских дорогах достигли девяти баллов. По данным Дептранса, на 21 километре Калужского шоссе в сторону центра, в районе съезда на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, затруднен проезд фур. Сейчас движение в сторону центра и съезд на МКАД перекрыто.

В регионе с пятницы начался сильный снегопад. Синоптики назвали его рекордным. Ожидается, что за несколько дней выпадет до 20 сантиметров осадков.