Пробки в Москве достигли 9 баллов утром в субботу

В субботу утром, в 06:00, пробки на московских дорогах достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

За ночь участков с серьезными затруднениями в движении транспорта стало меньше, но пробки с семи-восьми баллов увеличились до девяти.

В красный цвет на карте сервиса окрашены несколько участков МКАД. Самая тяжелая ситуация — около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе с внешней стороны, а также внутренняя и внешняя сторона трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом.

Кроме того, затруднено движение около Химок — внешняя сторона, и Дмитровского района столицы — внутренняя сторон. Пробка длинною в несколько километров образовалась от Третьего транспортного кольца в сторону области на Варшавском шоссе.

По данным Департамента транспорта Москвы, на 21 километре Калужского шоссе в сторону центра, в районе съезда на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, затруднен проезд фур. Сейчас движение в сторону центра и съезд на МКАД перекрыто.

Накануне снегопад побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.