Жителей Оренбургской области предупредили об угрозе засухи

Сильная жара и отсутствие дождей могут привести к засухе и гибели сельскохозяйственных культур в Оренбургской области. Об этом предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за ожидаемых высоких температур воздуха и отсутствия осадков возможно увеличение параметров чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, связанной с гибелью сельхозкультур из-за почвенной и атмосферной засухи», — сообщили на сайте института.

Специалисты отметили, что сложная обстановка на этой неделе сохранится и в Алексеевском, Буинском и Мамадышском районах Татарстана. Там запасы влаги в почве упали до отметки в четыре раза ниже нормы. Критические значения также зафиксировали в Удмуртии, Башкирии, Белгородской и Воронежской областях.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в 39 муниципалитетах Свердловской и Курганской областях. Причиной стала аномальная засуха, которая стала уничтожать урожай. Режим ЧС пообещали снять, когда в пахотном слое появится 20-сантиметровый слой влаги.