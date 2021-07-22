Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за засухи

В Свердловскую область пришла засуха, которая начала уничтожать урожай. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации в 39 муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Жара на Урале не отступает. Сегодня я был в Белоярском районе, смотрел, что происходит с нашими полями. Фермеры говорят, что урожай гибнет. Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи», — написал Куйвашев.

Губернатор Свердловской области добавил, что поручил министру сельского хозяйства региона Артему Бахтереву оценить все последствия засухи и обратиться за помощью к федеральному правительству, так как ущерб местному сельскому хозяйству уже превышает четыре миллиарда рублей.

Накануне режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в Курганской области. Он начнет действовать с 27 июля. В региональном правительстве уточнили, что режим ЧС не означает, что аграриям возместят потери из бюджета.