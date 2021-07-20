facebook_pixel
    20 июля 2021, 19:04

    Режим ЧС ввели в Курганской области из-за засухи

    Ольга Назаркина

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской области из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте».

    Режим ЧС ввели в Курганской области из-за засухи

    По его словам, такой режим ввели, в том числе чтобы поддержать аграриев. Сейчас идет массовое доведение субсидий до сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, уточнил губернатор.

    Режим начнет действовать с 27 июля. В областном правительстве отметили, что из-за аномальной засухи в июне в большинстве районов на полях произошло угнетение посевов и снижение урожайности.

    Планируется, что режим ЧС позволит производителям сельхозтоваров продлить кредиты и не платить штрафы, если целевые индикаторы не будут достигнуты.

    «Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов», — говорится в Telegram-канале правительства региона.

    Режим будет снят после того, как в пахотном слое появится 20-сантиметровый слой влаги.

    В Курганской области почти 40% населения проживают в селе. Регион главным образом занимается производством зерновых культур, овощей, картофеля.