Режим ЧС ввели в Курганской области из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской области из-за засухи. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, такой режим ввели, в том числе чтобы поддержать аграриев. Сейчас идет массовое доведение субсидий до сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, уточнил губернатор.

Режим начнет действовать с 27 июля. В областном правительстве отметили, что из-за аномальной засухи в июне в большинстве районов на полях произошло угнетение посевов и снижение урожайности.

Планируется, что режим ЧС позволит производителям сельхозтоваров продлить кредиты и не платить штрафы, если целевые индикаторы не будут достигнуты.

«Введение режима ЧС не означает, что аграриям будут возвращать потери из бюджета. Действующим механизмом, который защищает сельхозпроизводителей, является страхование посевов», — говорится в Telegram-канале правительства региона.

Режим будет снят после того, как в пахотном слое появится 20-сантиметровый слой влаги.

В Курганской области почти 40% населения проживают в селе. Регион главным образом занимается производством зерновых культур, овощей, картофеля.