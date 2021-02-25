Жителей московского региона предупредили о ледяном дожде 25 февраля

Облачная погода с осадками в виде мокрого снега и ледяного дождя ожидает москвичей и жителей Подмосковья в четверг, 25 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки: снег, переходящий в мокрый снег, местами в дожди, ледяные дожди, а также гололедные явления и туманы», — рассказал он РИА «Новости».

Днем в российской столице будет +1…+3 градуса, в Московской области — −1…+4 градусов. По прогнозу синоптика, будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление весь день будет понижаться и в итоге составит 744 миллиметров ртутного столба. Это немного ниже нормы.

Еще 24 февраля атмосферное давление в Москве составляло 776 миллиметров ртутного столба. Резкие перепады могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых. Эксперт посоветовал таким людям пока отказаться от соли, быстрых углеводов, острых блюд. В рацион лучше добавить овощи и не очень сладкие фрукты.

Однако ожидать прихода весны с плюсовой температурой жителям европейской части России не стоит. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте еще вернутся морозы.