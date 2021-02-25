Синоптики спрогнозировали морозный март в России

Морозы еще вернутся в Европейскую часть России в марте. Не исключено, что столбики термометров опустятся до -15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10, -10…-15 градусов. Когда — расскажем за три дня до этого события», — сказал Вильфанд. Его процитировало РИА «Новости».

Пока же жителей Центральной России ожидает резкое изменение погоды. На смену морозам до -20 градусов придет плюсовая температура. Уже 25 февраля в Москве прогнозируют до +4 градусов. Будем пасмурно, временами возможен дождь.

Вильфанд отметил, что повышение температура на 20 и более градусов — довольно редкое явление. Однако с приходом плюсовой температуры не стоит ждать наступление весны. Погода будет хмурая, в европейской части страны пойдет мокрый снег с дождем. Представитель Гидрометцентра предупредил, что из-за потепления усилится гололед и станет «очень скользко».

Особенно внимательными к себе должны быть метеочувствительные россияне. Это гипертоники и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тем, у кого пониженное давление, в эти дни стоит пить кофе.