Метеозависимым рассказали, как улучшить самочувствие в непогоду

На этой неделе наблюдается резкий скачок температуры и атмосферного давления. В такое время метеозависимым лучше отказаться от соли, острых блюд и «быстрых» углеводов. Об этом рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.

«Во время перепадов атмосферного давления в рационе не должно быть очень острых блюд, чрезмерно соленых блюд, поскольку они могут провоцировать перепады артериального давления. В такие дни от соли лучше отказаться вообще», — рассказал он РИА «Новости».

В такую погоду лучше отдать предпочтение овощам, не слишком сладким фруктам, например, яблокам, а также «длинным» углеводам, посоветовал эксперт.

Поэтому метеозависимым желательно исключить из рациона «короткие» углеводы, и продукты, содержащие большое количество сахара. Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, в период резких перепадов атмосферного давления употреблять гречневую, овсяную, кукурузную и другие каши нужно в умеренных количествах.