Экология 15 апреля 2024, 07:57 Уровень воды в реке Тобол превысил шесть метров Уровень воды в реке Тобол в Курганской области вырос за четыре часа на 23 см Пресс-служба МЧС

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В Курганской области продолжил повышаться уровень воды в реке Тобол. С полуночи 15 апреля он поднялся на 36 сантиметров и превысил отметку в шесть метров, сообщило региональное правительство.

К 02:00 (00:00 по московскому времени) в Кургане зафиксировали подъем воды на 11 сантиметров за два часа, до 596 сантиметров. Еще через четыре часа Тобол поднялся на 23 сантиметра и превысил отметку в шесть метров. В течение следующих двух часов река поднялась еще на 12 сантиметров, до 631 сантиметра.

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В микрорайоне Нижняя Утятка объявили эвакуацию. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о возможном подтоплении правобережной территории столицы. По состоянию на 14 апреля, вода подошла к шоссе Тюнина, а течение Тобола ускорилось. Росгидрометцентр спрогнозировал новый рекорд — река поднимется до 1070 сантиметров.