Жителей Калининградской области призвали готовиться к эвакуации из-за прорыва дамбы

Администрация Полесского района Калининградской области на своей странице во «ВКонтакте» обратилась к жителям с призывом готовиться к эвакуации после прорыва дамбы в русле рек Дейма и Матросовка из-за нагонного ветра.

Власти полагают, что есть вероятность подтопления домов, которые находятся неподалеку от дамбы.

«Убедительная просьба подготовиться к худшему сценарию развития событий», — призывает администрация.

Жителям рекомендовали подготовить документы, собрать ценности, теплую одежду и питание на ближайшие несколько дней. Также им необходимо обесточить все электроприборы и отключить подачу газа в своих домах.

На Калининградскую область 30 января обрушился циклон «Надя». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в регионе ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду.

Метеоролог Евгений Тишковец сообщил, что «Надя» с 30 января по 1 февраля принесет в московский регион четверть месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года.