Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе из-за «Нади»

Циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигнет полуметра, что станет рекордом за последние десятилетия. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, наступающий североатлантический циклон «Надя» принесет вдвое больше снега, чем его предшественник — «Мария». Уже вечером в воскресенье центральную часть России ожидает ухудшение погоды, регион накроют снеговые тучи, будет идти снег.

«За 24 часа прогнозируется до четырех миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до одного километра», — рассказал Тишковец.

А в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся, выпадет до шести миллиметров осадков.

«Таким образом, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы», — сообщил метеоролог.

Сугробы в столице впервые вырастут до 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года, когда высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.

Тишковец добавил, что при этом 31 января, когда, согласно климату, наблюдаются самые холодные сутки в году, будет, наоборот, не по сезону довольно тепло. Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на девять градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне 0…−5 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде, которая ожидается в нескольких регионах России в воскресенье, 30 января. Циклон придет в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым.

Из-за непогоды в московских аэропортах отменили или задержали более 30 рейсов утром 30 января.