facebook_pixel
    30 января 2022, 16:21

    Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе из-за «Нади»

    Метеоролог Тишковец: циклон «Надя» принесет в Москву 25% месячной нормы осадков в ближайшие 2 дня

    Анастасия Толокевич

    Циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигнет полуметра, что станет рекордом за последние десятилетия. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Четверть месячной нормы осадков выпадет в московском регионе из-за «Нади»

    По словам метеоролога, наступающий североатлантический циклон «Надя» принесет вдвое больше снега, чем его предшественник — «Мария». Уже вечером в воскресенье центральную часть России ожидает ухудшение погоды, регион накроют снеговые тучи, будет идти снег.

    «За 24 часа прогнозируется до четырех миллиметров осадков, видимость в зарядах снега будет ухудшаться до одного километра», — рассказал Тишковец.

    А в ночь на вторник снегопады в Москве усилятся, выпадет до шести миллиметров осадков.

    «Таким образом, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы», — сообщил метеоролог.

    Сугробы в столице впервые вырастут до 50–52 сантиметров, что близко к рекорду 1956 года, когда высота снежного покрова составляла 56 сантиметров.

    Тишковец добавил, что при этом 31 января, когда, согласно климату, наблюдаются самые холодные сутки в году, будет, наоборот, не по сезону довольно тепло. Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на девять градусов. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне 0…−5 градусов.

    Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о непогоде, которая ожидается в нескольких регионах России в воскресенье, 30 января. Циклон придет в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым.

    Из-за непогоды в московских аэропортах отменили или задержали более 30 рейсов утром 30 января.