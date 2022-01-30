Циклон принесет непогоду в несколько российских регионов

Циклон принесет опасную погоду сразу в несколько крупных российских регионов. В том числе, в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым с воскресенья.

Во всех этих регионах прогнозируются сильные осадки, резкие порывы ветра, метели и снегопады. С таким сообщением в беседе с ТАСС выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 метров в секунду», — сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее тревожная ситуация сложиться в Краснодарском крае. Там с 30 января до 1 февраля пройдет дождь с мокрым снегом, ожидаются ливни, грозы, град, отдельные порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Возможно, вода в местных реках поднимется до неблагоприятных отметок.