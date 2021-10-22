Ураганный ветер в Москве сорвал зубец со стены Кремля. Видео

В Москве в пятницу днем ураганный ветер сорвал строительные леса и зубец со стены Кремля на Красной площади. По предварительным данным, никто не пострадал. Проделки непогоды попали на камеру прохожих.

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На кадрах видно, как через кремлевскую стену стремительно перелетела и упала на землю часть строительных лесов. Скорее всего, внутри Кремля шли строительные работы. Судя по кадрам, рядом с этим местом никто не стоял. Однако от падения лесов могли пострадать деревья или другие сооружения. Но информация об этом пока не поступала.

Московское управление МЧС сообщило в пятницу срочное предупреждение о сильном ветре со скоростью до 20 метров в секунду. Такая погода продлится до сегодняшнего вечера. По словам синоптиков такая похода связана с прохождением холодного фронта.

До вечера лучше не выходить на улицу, а если это необходимо, то обходить стороной рекламные щиты и не вставать под деревьями. Автомобилистам в МЧС порекомендовали не ставить машины рядом с деревьями или другими высокими непрочными конструкциями. В такую погоду нужно всегда быть внимательнее.