Экология 28 февраля 2023, 05:42 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного ветра и гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — указано на сайте учреждения.

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Предупреждение о сильном ветре действует в столице и области с 09:00 вторника, 28 февраля. Оно продлится до вечера этого же дня — до 21:00. Как отмечается, местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

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Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 21:00 2 марта.

Последний день зимы — 28 февраля — в Петербурге будет теплым, с плюсовой температурой, сообщал ранее главный синоптик города Александр Колесов. В этот день столбики термометров Петербурге покажут отметку около +2 градусов днем. Но омрачит оттепель сильный ветер — до 13 метров в секунду. Однако в первые дни весны на смену потеплению вновь вернется похолодание.

Жителей и гостей Москвы также предупредили о том, что по-настоящему весенней погоды до конца марта ждать не стоит. Наступление метеорологической весны, по предварительным прогнозам, возможно только в апреле.