Общество 27 февраля 2023, 13:09 Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев последний день зимы

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Последний день зимы в Петербурге будет теплым, с плюсовой температурой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

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Он рассказал, что 28 февраля в Петербурге будет около +2 градусов днем. Но оттепель омрачит сильный ветер — до 13 метров в секунду. Но уже в первые дни весны снова похолодает, и на смену теплу придут морозы.