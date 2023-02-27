27 февраля 2023, 07:51
Москвичей предупредили о холодном и снежном марте
Синоптик Тишковец пообещал москвичам холодное начало весны
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что по-настоящему весенней погоды до конца марта не стоит ждать. Об этом он рассказал в беседе с радио «КП».
«Март для средней полосы России в климатическом отношении является зимним месяцем, и погода нам еще раз об этом напомнит», — объяснил Тишковец.
Реклама
По его словам, предварительные прогнозы показывают, что март 2023 года теплым не будет. Это значит, что наступление метеорологической весны возможно только в апреле.
Реклама
Специалисты Центра погоды ФОБОС обещают в начале рабочей недели похолодание, температура опустится до отрицательных отметок, ожидается небольшой снег и гололедица. Холодной будет вся первая декада марта.
Ранее руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что не стоит ждать тепла в первый весенний месяц.
Прогноз погоды
Погода
Реклама
Реклама