Экология 27 февраля 2023, 07:51 Москвичей предупредили о холодном и снежном марте Синоптик Тишковец пообещал москвичам холодное начало весны РИА «Новости»

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что по-настоящему весенней погоды до конца марта не стоит ждать. Об этом он рассказал в беседе с радио «КП».

«Март для средней полосы России в климатическом отношении является зимним месяцем, и погода нам еще раз об этом напомнит», — объяснил Тишковец.

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По его словам, предварительные прогнозы показывают, что март 2023 года теплым не будет. Это значит, что наступление метеорологической весны возможно только в апреле.

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Специалисты Центра погоды ФОБОС обещают в начале рабочей недели похолодание, температура опустится до отрицательных отметок, ожидается небольшой снег и гололедица. Холодной будет вся первая декада марта.

Ранее руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что не стоит ждать тепла в первый весенний месяц.