«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

В московском регионе синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Информация появилась на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В Москве предупреждение будет действовать до 13:00 5 мая, а в Подмосковье — до 12:00 5 мая. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что климатическое лето начнется в нашей стране в конце мая. По его словам, температура во второй декаде мая будет около нормы. А в третьей декаде и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Тем не менее, наступление климатического лета в столице происходит 28 мая.

Леса Московской области с 1 мая стали недоступны для простых граждан. Ограничения коснулись и любителей пожарить шашлыки на природе. В регионе начал действовать особый противопожарный режим. Он предполагает, что посещать леса могут только те, чья работа связана с посадками.