Запрет на посещение лесов начнет действовать в Подмосковье с 1 мая

Леса Московской области с 1 мая будут недоступны для простых граждан. Кроме того, ограничения коснутся любителей пожарить шашлыки на природе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве пояснили, что начиная с 1 мая в Подмосковье начнет действовать особый противопожарный режим. Он предполагает, что посещать леса могут только те, чья работа связана с посадками.

Собеседник агентства уточнил, что в Подмосковье под запрет попало разведение костров. В том числе на личном участке. Это означает, что запрещено сжигать траву и жарить шашлыки на природе.

Но любителям жаренного на углях мяса возможность устроить себе праздник все же оставили. На своем участке они могут устроить барбекю на мангале. Делать это можно только в безветренную погоду, на расстоянии не ближе пяти метров к жилым постройкам.

При этом сам мангал должен стоять на расчищенной в радиусе двух метрах площадки. Кроме того, под рукой всегда должны быть средства пожаротушения.