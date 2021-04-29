facebook_pixel
    29 апреля 2021, 17:16

    Запрет на посещение лесов начнет действовать в Подмосковье с 1 мая

    Анатолий Минкин

    Леса Московской области с 1 мая будут недоступны для простых граждан. Кроме того, ограничения коснутся любителей пожарить шашлыки на природе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

    Запрет на посещение лесов начнет действовать в Подмосковье с 1 мая

    В ведомстве пояснили, что начиная с 1 мая в Подмосковье начнет действовать особый противопожарный режим. Он предполагает, что посещать леса могут только те, чья работа связана с посадками.

    Собеседник агентства уточнил, что в Подмосковье под запрет попало разведение костров. В том числе на личном участке. Это означает, что запрещено сжигать траву и жарить шашлыки на природе.

    Но любителям жаренного на углях мяса возможность устроить себе праздник все же оставили. На своем участке они могут устроить барбекю на мангале. Делать это можно только в безветренную погоду, на расстоянии не ближе пяти метров к жилым постройкам.

    При этом сам мангал должен стоять на расчищенной в радиусе двух метрах площадки. Кроме того, под рукой всегда должны быть средства пожаротушения.