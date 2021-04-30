Раннее начало климатического лета пообещали жителям России

Метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическое лето начнется в нашей стране в конце мая, возможно, раньше нормы, написал сайт URA.ru.

«Если первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, ну, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса», — уточнил специалист.

Тишковец пояснил, что, как правило, наступление климатического лета в столице происходит 28 мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в последний рабочий день перед длинными выходными Москву и Московскую область накроет ливень. Воздух прогреется до +14 градусов.

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днем небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до +12…+14 градусов, по области от +10 до +15», — отметил он.

По словам эксперта, в пятницу, 30 апреля, поднимется юго-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.