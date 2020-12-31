«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до 2 января

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице действует до 05:00 2 января. В Москве 1 января ожидается такая же погода, что и днем раньше. В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 31 декабря и 1 января особенных изменений не произойдет, а день от ночи «отличить будет трудно». В первый день нового года температура будет −3…+2 градуса. Заметных осадков не ожидается.

Жителям Сибири и Приморья синоптики пообещали сильные морозы 1 января. В Приморском крае ожидается до −35 градусов. В Омске — до −34 и небольшой снег. В Красноярске всю неделю будет идти снег, в новогоднюю ночь столбик термометра опустится до −26 градусов. Кроме того, жителей Абакана в ночь на 1 января ждет мороз до −21 градуса.