Жителям Сибири и Приморья пообещали «лютые морозы» в новогоднюю ночь

Сибиряков и жителей Приморья в ночь на 1 января ждут сильные морозы. Температура будет сильно ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Суровая погода, лютые морозы будут в Сибири — Омская, Томская области и так далее. Там аномалии будут доходить до 12-14 градусов», — сказал метеоролог ТАСС.

Очень низкие температуры в новогоднюю ночь ждут жителей Красноярского края и Хакасии.

Аномальный холод придет и в Приморский край. В праздничную ночь там будет 30-35 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы. Это «совсем не ласковая» погода для Приморья, отметил Вильфанд.

В Омске, по данным Гидрометцентра, 31 декабря будет минус 28 градусов, в ночь на 1 января — минус 34, а днем 1 января — около минус 30 и небольшой снег.

В Красноярске всю неделю ожидается небольшой снег. 31 декабря там ожидается минус 16 градусов, в ночь на 1 января — минус 26, а днем будет минус 23 градуса.

В Абакане в новогоднюю ночь прогнозируют минус 21 и небольшой снег. В Томске после минус 19 градусов 31 декабря, в ночь на 1 января похолодает до минус 35 градусов.