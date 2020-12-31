Москвичам пообещали оттепель 1 января

В Москве 1 января ожидают такую же погоду, что и днем раньше. Особенных изменений не произойдет, а день от ночи «отличить будет трудно».

Прогноз погодных условий на начало 2021 года для жителей столицы озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого привел ТАСС.

«Погода последнего дня старого и нового года ничем отличаться не будет», — подчеркнул синоптик.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха окажется в пределах 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут уже 0…+2 — начнется оттепель.

В целом 1 января «и днем, и ночью» будет -3…+2 градуса. День от ночи, заявил Вильфанд, «отличить будет трудно»

В городе температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. Заметных осадков не ожидается, вероятна гололедица.

Во второй день нового года погода будет примерно такой же. Однако пройдут довольно интенсивные осадки.

Сильные морозы в ночь на 1 января в Гидрометцентре пообещали сибирякам и жителям Приморья. В этих регионах аномалия составит 12-14 градусов.