Москвичам пообещали оттепель 1 января
Прогноз погодных условий на начало 2021 года для жителей столицы озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого привел ТАСС.
«Погода последнего дня старого и нового года ничем отличаться не будет», — подчеркнул синоптик.
По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха окажется в пределах 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут уже 0…+2 — начнется оттепель.
В целом 1 января «и днем, и ночью» будет -3…+2 градуса. День от ночи, заявил Вильфанд, «отличить будет трудно»
В городе температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. Заметных осадков не ожидается, вероятна гололедица.
Во второй день нового года погода будет примерно такой же. Однако пройдут довольно интенсивные осадки.
Сильные морозы в ночь на 1 января в Гидрометцентре пообещали сибирякам и жителям Приморья. В этих регионах аномалия составит 12-14 градусов.