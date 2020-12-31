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    31 декабря 2020, 05:54

    Москвичам пообещали оттепель 1 января

    Александра Ломейко

    В Москве 1 января ожидают такую же погоду, что и днем раньше. Особенных изменений не произойдет, а день от ночи «отличить будет трудно».
    Москвичам пообещали оттепель 1 января

    Прогноз погодных условий на начало 2021 года для жителей столицы озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого привел ТАСС.

    «Погода последнего дня старого и нового года ничем отличаться не будет», — подчеркнул синоптик.

    По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха окажется в пределах 0…-2 градусов. Днем столбики термометров покажут уже 0…+2 — начнется оттепель.

    В целом 1 января «и днем, и ночью» будет -3…+2 градуса. День от ночи, заявил Вильфанд, «отличить будет трудно»

    В городе температура воздуха превысит норму на 7-8 градусов. Заметных осадков не ожидается, вероятна гололедица.

    Во второй день нового года погода будет примерно такой же. Однако пройдут довольно интенсивные осадки.

    Сильные морозы в ночь на 1 января в Гидрометцентре пообещали сибирякам и жителям Приморья. В этих регионах аномалия составит 12-14 градусов.