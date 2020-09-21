«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Предупреждение о мощных порывах ветрах действует с 09:00 понедельника до 21:00 вторника.

По данным сайта Gismeteo, скорость ветра может достигнуть 16 метров в секунду. Днем в Москве температура воздуха составит +15 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на октябрь для жителей столицы и Подмосковья. В начале месяца ожидаются небольшие дожди. Днем будет +9…+14 градусов. В середине первой декады может потеплеть до +20 градусов.

В середине октября в дневные часы будет +10…+15 градусов. Временами возможны дожди, в целом будет облачно с прояснениями. Последние дни месяца, по данным специалистов, тоже будут относительно теплыми- до +10 градусов.

Психолог Павел Жавнеров рассказал «360», как бороться с осенней хандрой. По его словам, если человек почувствовал грусть, то нужно отвлечься. Можно погулять на свежем воздухе, встретиться с друзьями или найти что-то, что его развлечет.