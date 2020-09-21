Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде в октябре

Октябрь порадует жителей Москвы и Подмосковья меньшим количеством осадков, чем обычно, прогнозируют синоптики. А вот предполагаемая среднемесячная температура будет в пределах средних многолетних значений.

Ожидаемое количество осадков в столичном регионе 55-65 миллиметров, что несколько меньше обычного, говорится в материале сайта «Аргументы и факты».

Небольшие дожди пройдут в начале месяца, температура воздуха днем будет в пределах 9-14 градусов выше нуля. Кратковременный дождь и тепло возможны к середине первой декады, днем столбик термометра покажет +15…+20 градусов. Под конец первой декады не исключены небольшие дожди. Температура днем опустится до +8…+13 градусов.

Волна холода с ночными заморозками вероятна к началу второй декады. Днем температура будет в пределах +3…+8 градусов, без существенных осадков.

В середине октября погода за окном прогнозируется облачная с прояснениями, временами пройдут дожди, максимальная температура днем +10…+15 градусов.

Холодная погода с заморозками и температурой в дневное время суток близкой к нулю сохранится в первые дни третьей декады, местами землю уже припорошит снег. К середине третьей декады потеплеет днем до +4…+9 градусов, на улице будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Последние октябрьские дни порадуют теплой погодой. Максимальная температура днем будет держаться в пределах +5…+10 градусов. Правда, местами все же пройдут небольшие дожди.

Настоящее бабье лето придет в европейскую часть России с 22 сентября. Там установится идеальная погода. Об этом «360» рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.