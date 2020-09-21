Пасмурная погода убивает настроение. Как победить осеннюю хандру?

С окончанием лета грустных людей вокруг становится больше. Осенняя хандра для многих людей — привычный атрибут сентября и октября. Но есть способы выйти из этого неприятного состояния.

Что такое осенняя хандра?

Как рассказал «360» психолог и специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, хандра, по сути, ничем не отличается от депрессивного состояния. Простыми словами, это резко сниженное настроение, когда человек ходит унылый.

По словам специалиста, эмоциональная сфера зависит от эмоциональной устойчивости в целом — насколько человек подвержен влиянию обстоятельств, а также от того, что он видит или слышит.

Почему осенью так грустно?

Когда лето заканчивается, многие не могут спокойно смириться с тем, что еще вчера были теплые деньки и отдых, а теперь лишь трудовые будни, — это снижает настроение. Кроме того, заканчивается приятная атмосфера, светлый день, яркое солнце — то есть уходит обстановка, к которой человек привык за три месяца. Он начинает по ней скучать.

По окончании лета многие жители России понимают, что еще пару недель — и наступит зима, холода, метели, сугробы. И это осознание, что вот-вот станет еще хуже, угнетает еще больше. Становится холодно, зябко, дождь бьет по лицу, промокают ноги — это создает уже физический дискомфорт. Вокруг все опадает, все серое — в понимании человека это выглядит убого по сравнению с тем, что было летом. Все эти факторы в совокупности и приводят к хандре.

Это можно сравнить с утратой, когда человек должен пройти определенную стадию депрессивного состояния, чтобы адаптироваться к новым условиям. Человек просто переживает утрату лета и таким образом адаптируется к новому сезону.

По словам Жавнерова, все зависит и от общей эмоциональности, и от приоритетов человека. Есть, например, визуалы — те, кто больше воспринимает окружающую картину, их угнетает осенний вид из окна. Есть кинестетики, которые чувствуют дискомфорт. Менее эмоциональные люди спокойно относятся к смене сезонов, более эмоциональные переживают это сильнее.

Как преодолеть хандру?

Первое: не нужно ждать, когда хандра сама закончится, уверен психолог Павел Жавнеров. Надо понимать, что счастье в ваших собственных руках. А эмоциональное состояние — это именно то, что определяет счастье. Если вы чувствуете, что вам не хватает позитивных эмоций, нужно целенаправленно развлекать себя. Лето закончилось, но жизнь продолжается. Надо искать что-то новое, чем можно сейчас заняться, особенно то, чего нельзя было делать летом. Это компенсирует погодные изменения.

Заметьте, дети осенью не хандрят. Для них все в новинку: осенью они видят лужи, по которым можно прыгать, видят опавшие листья и палки, из которых можно собирать что-то. Друзья вернулись с дач, и с ними можно поиграть. Детям без разницы, какая погода за окном, они знают, как развлечь себя в любых условиях. Взрослым, к сожалению, этого навыка часто не хватает.

Второе: чаще гуляйте на свежем воздухе, особенно в светлое время суток. Тут уже чисто биологический эффект. Ученые утверждают, что солнечный свет способствует выработке серотонина, который называют гормоном счастья. Осенью солнце, конечно, светит не так часто — тем важнее ловить такие редкие дни.

Некоторые специалисты отмечают также важность витамина D для эмоционального состояния. Этот элемент люди тоже получают главным образом от солнечного света. Но есть и другие источники, например морская рыба. Поэтому будет не лишним немного изменить свой рацион.

Третье: не забывайте о друзьях. Встречайтесь с ними, ходите в бары, рестораны, на вечеринки. Очень важно поддерживать социальную жизнь, чтобы получать положительные эмоции от общения с близкими людьми, даже когда на улице сыро и пасмурно.

Ну и, конечно, не стоит забывать о таких вещах, как нормальный режим дня и физическая активность — то, что поддерживает хорошее самочувствие на протяжении всего года. Особенно важно высыпаться и заниматься спортом, когда замедляющийся обмен веществ к этому вроде бы не располагает.