«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 10 июля

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до 22:00 10 июля из-за угроз пожаров. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

«Желтый» уровень подразумевает, что погода потенциально является опасной. Ранее в регион пришли сильные дожди, но температурный фон продолжает быть выше климатической нормы на два-четыре градуса.

В четверг в Москве выпал сильный град, некоторые осадки оказались размером с перепелиное яйцо. Региональный главк МЧС сообщал, что ветер повалил в Московской области около 110 деревьев.

Гидрометцентр сообщал, что 9 июля москвичей ждет теплая погода с кратковременным дождем и небольшой облачностью. Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в выходные жителей и гостей столицы поджидают грозы и ливни.