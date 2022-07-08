Москвичам рассказали о погоде в столице в выходные дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в российской столице в ближайшие выходные. По его словам, москвичам стоит ожидать прихода ливней и гроз. Об этом написал RT.

«Предстоящие выходные в плане погоды вряд ли порадуют. Будет сказываться влияние ползучей фронтальной волновой системы атмосферных фронтов. В этой связи не обойдется без ливней и гроз», — сообщил синоптик.

При этом Тишковец добавил, что в субботу погода будет немного лучше, чем в воскресенье. Днем 9 июля в Москве ожидается +25, +27 градусов, по области — до +28 градусов.

В воскресенье в столице пройдут проливные дожди с грозами. Днем температура воздуха, в лучшем случае, прогнозируется до +28 градусов. Порывы ветра достигнут 4-9 метров в секунду.