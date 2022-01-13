Резкий перепад температуры ударит по метеозависимым. К такому давлению за сутки не подготовиться

Жителей московского региона и Центральной России ждет резкая перемена погоды. Это приведет к сильным перепадам давления, и людям с плохими сосудами придется несладко. Нивелировать капризы природы можно с помощью ходьбы, физической активности и правильной дозировки лекарств.

«Барическое дно»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 14 января жителей московского региона ждет «барическое дно»: атмосферное давление упадет, температура понизится, а потом так же резко поднимется до нуля.

«В тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять-семь градусов ниже климатической нормы. Уже в течение текущего дня обозначится „обратный“ суточный ход температуры, когда днем станет холоднее, чем минувшей ночью», — написал Евгений Тишковец на своей странице в соцсети.

По словам метеоролога, в пятницу резко потеплеет и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое «днище» — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Будут резкие перепады давления

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «360» заявил, что понятие «барическое дно» лишь фигура речи и не имеет никакого отношения к науке. Такое название используют, чтобы устроить побольше шума вокруг резкого понижения давления.

«Да, оно резкое, но не исключительное и не из ряда вон выходящее. [Падение произойдет] за счет быстрого прихода циклона и теплого фронта — он идет со скоростью 60–70 километров в час. За счет этого и температура повышается. Например, в Санкт-Петербурге вчера в 09:00 было −15 градусов, а сегодня в то же время — уже +2 градуса», — сказал Александр Шувалов.

По его словам, это приблизительно тот сценарий, который идет и в Москву. В 14–15 часов с подходом этого фронта начнется снег. Он будет не очень сильным и даст лишь два-три сантиметра. Если утром температура была −19 градусов, то к вечеру она поднимется до −6…−8 градусов, а к полуночи воздух прогреется до нуля. Будут и резкие перепады давления.

«Только за сегодняшний день давление поколебалось на 10 миллиметров ртутного столба. На самый минимум давление выйдет завтра, это будет где-то 718–720 миллиметров ртутного столба от нынешнего 742–744», — заключил Шувалов.

Укрепить сосуды движением

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказал «360», что люди с метеозависимостью вполне могут не слишком сильно почувствовать резкие перепады давления, так как они повторяются из года в год. Кроме того, за один день подготовиться к таким скачкам нельзя, нужно постоянно внимательно следить за своим здоровьем.

«Нужно аккуратно корректировать дозировку препаратов. Если слишком низкое давление, не принимать большую дозировку, довольно половину. Если наоборот — принимать побольше. Но так это только движением можно скорректировать: движение и регулярная динамика приводит к тому, что сосуды тренируются», — пояснила Ирина Ярцева.

Она добавила, что гиподинамия — главный враг сосудов. Люди по своей природе адаптированы к подобным капризам погоды: сосудистая система изначально задумана с возможностями сужения и расширения под подобные изменения. Однако из-за неправильного образа жизни сосуды становятся не такими эластичными.

«Сосуды могут страдать у заядлых курильщиков, пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, ожирением, различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у пожилых людей. Чтобы снизить негативное воздействие, нужно своевременно пить лекарства, соблюдать диету и больше двигаться», — сказала Ирина Ярцева.