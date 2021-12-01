«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы

Погода в Москве и Московской области с вечера 30 ноября остается неблагоприятной, с 1 декабря в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали, что будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду, ситуацию на дорогах будет осложнять гололедица. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

В среду, 1 декабря, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с кратковременными зарядами снега, сообщила РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. В столице температура не поднимется выше -1…-3 градусов, в Подмосковье прогнозируют -1…-6 градусов. Атмосферное давление к концу дня поднимется до 732 миллиметров ртутного столба, однако останется ниже привычных значений на 13 единиц, на дорогах будет скользко.

Специалисты Метеобюро Москвы накануне сообщили, что первый день зимы в столице будет снежным и морозным. После сильного ветра, который 30 ноября пронесся по мегаполису, наступит похолодание. Во вторник в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.