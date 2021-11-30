Москвичам пообещали сугробы в первый день зимы

Зима в Москве с первого дня будет снежной и морозной. Сразу после аномального ветра, который дул 30 ноября, в столицу придет похолодание, рассказали в Московском метеобюро изданию News.ru.

«От первого дня зимы надо ждать зимы. Завтра мы проснемся — все будет покрыто снегом. На улице ожидается легкий морозец, около −3…−4 градусов, и гололедица. Все будет по-зимнему, настоящая зима придет вместе с календарной. Снег продолжит идти в течение ближайших дней при отрицательных температурах», — заявила главный специалист метеорологической организации Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам синоптиков, такая погода придет вместе с антициклоном. В столице установятся отрицательные температуры, но снегопад продолжится, поэтому все поверхности покроет снег.

Ранее специалисты предупреждали, что в Москве похолодает уже к вечеру 30 ноября. При этом столбики термометров опустятся сразу на несколько значений. Пройдут дожди, которые впоследствии заменит мокрый снег, а на дорогах появится наледь. Холодный атмосферный фронт принесет с собой циклон «Бенедикт».