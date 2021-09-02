Окончательный запрет на производство одноразовых товаров из пластика введут в России в 2024 году. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Восточном экономическом форуме выступил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он отметил, что ограничения на производство одноразовых пластиковых товаров будут вводить постепенно, что предприятия смогли перестроиться.

«В 2024 году запрет должен быть окончательным», — подчеркнул Александр Козлов.

В конце августа глава Минприроды заявил, что ведомство подготовило список из 28 товаров из одноразового пластика, чье производство предложили ограничить и заменить на продукты, которые можно перерабатывать. В список попали ватные палочки, пакеты и бутылки из цветного пластика. Документ направили на рассмотрении в Минпромторг.

О подготовке проекта, вводящего запрет на производство товаров из цветного пластика ранее заявляла вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она уточнила, что такие поправки внесут в закон о расширенной ответственности производителей. Он предусматривает, что утилизацией упаковки займутся компании-производители. Фирмы, которые не готовы заниматься этим самостоятельно заплатят экологический сбор. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму осенью.