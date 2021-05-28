Названо условие запрета одноразовых пластиковых товаров в России

Введение запрета на производство одноразовых пластиковых товаров потребует переходного периода, чтобы найти им замену. Это может занять до одного года. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор отметил, что без переходного периода произойдет повышение цен на эти товары. Необходимо время, чтобы найти им альтернативу.

«Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырье, это не должно приводить к банкротству предприятий», — подчеркнул он.

Алексей Майоров отметил, что запрет нужно распространить не только на внутреннее производство, но и на экспорт одноразовых пластиковых товаров.

О подготовке законопроекта по запрету производства цветного пластика, одноразовой посуды и ватных палочек заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она пояснила, что соответствующие поправки внесут в законопроект о расширенной ответственности производителей.

Документ предусматривает, что вопрос утилизации упаковки ложится на плечи компании-производителя. Для фирм, которые не готовы делать это самостоятельно, введут экологический сбор.

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2022 года.