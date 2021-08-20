Минприроды предложило запретить в России 28 одноразовых видов упаковки и товаров

Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов.

«Мы составили перечень из порядка 28 номенклатур. Их нужно заменить на то, что можно переработать, а не создавать вещи, от которых проблемы», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Предложения об этом ведомство направило в Минпромторг РФ. В список, в частности, попали ватные палочки, торбы и бутылки из цветного пластика.

По данным аналитиков IT-компании «Такском», россияне все реже покупают пластиковые пакеты. Спрос на них показывает продолжительное падение, небольшой всплеск отмечался только в декабре в преддверии Нового года.

Только в июле продажи одноразовых пакетов упали на 19% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. При этом средняя цена на одноразовый пластиковый пакет в магазине выросла на 26% и составила 20 рублей. Вместо пакетов россияне отдают предпочтение авоськам или шоперам.