Загрязнение воздуха в России побило пятилетний рекорд

С начала года уровень загрязнения воздуха подскочил на 57% по сравнению с 2019-м. Такой результат в России стал самым высоким за прошедшие пять лет.

Специалисты насчитали 44 случая сильного загрязнения воздуха за первый квартал 2020 года. В прошлом году таких случаев было всего 28. Таким образом, количество выбросов выросло за это время на 57%, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, основанное на информации Росгидромета. Результат 2020-го стал рекордным за последние пять лет проведения исследований.

В компании отметили, что главными источниками загрязнения воздуха являются предприятия нефтяной, металлургической и горнодобывающей промышленности. Еще негативно сказывается работа жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее пострадавшими регионами стали Бурятия, где зафиксировали 21 случай загрязнения, Забайкалье — восемь и Красноярский край — семь.

Гендиректор НИИ «Атмосфера» Олег Марцинковский объяснил, что увеличение числа выявленных факторов загрязнения воздуха зависит от количества замеров. Каждый год специалисты проводят больше исследований, которые приводят к большей выявляемости загрязнений.