Качество воздуха самых грязных городов России проверят во время самоизоляции

Специалисты проведут исследования воздуха в 12 наиболее загрязненных российских городах. Дополнительные измерения поручили сделать власти, чтобы выявить главный источник выбросов.

Исследования будут проводить сотрудники Роспотребнадзора и Росгидромета во время самоизоляции. До 30 апреля они будут работать в 12 городах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. В список вошли такие города, как Челябинск, Череповец, Липецк, Магнитогорск, Норильск, Красноярск и другие.

Региональные власти обязали до 24 апреля предоставить данные о предприятиях, работающих во время самоизоляции. Росприроднадзор должен до 12 мая изучить всю информацию и сообщить результаты Кабмину. Затем в течение трех дней ведомству, Минприроды и чиновникам регионов необходимо актуализировать меры по уменьшению уровня загрязнения воздуха.

Причиной для проведения проверки стали недоверие властей к комплексным планам по снижению выбросов в регионах и споры об источнике загрязнения воздуха. Промышленная сфера и транспорт высказывают взаимные обвинения о загрязнении.

Сейчас в России идет реализация проекта «Чистый воздух». Согласно ему, до 2024 года в самых загрязненных российских городах общий объем выбросов планируется снизить на 20%.