В Бурятии за сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса

За последние 24 часа в Бурятии было выявлено еще 45 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа. С начала распространение COVID-19 общее число заболевших в регионе выросло до 1254 человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства республики написало РИА «Новости».

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 часов 25 мая зарегистрировано 1254 (+45) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ — 712», — сказано в сообщении.

В республике с момента начала эпидемии уже вылечился 571 человек. Умерли — семь пациентов. Под наблюдение врачей находятся 527 больных, в пансионате на амбулаторном лечении — 149 человек.

В реанимации 16 взрослых пациентов, из них трое — на аппаратах искусственной вентиляции легких. В удовлетворительном состоянии находятся 60 заразившихся детей.

В середине мая стало известно о повторном заболевании COVID-19, зафиксированном в Бурятии. Выписанная с двойным отрицательным тестом пациентка через две недели вновь заболела.