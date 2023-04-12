Экология 12 апреля 2023, 09:21 Вулкан на Камчатке трижды выбросил столбы пепла Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла высотой 10 тысяч метров РИА «Новости»

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Специалисты 12 апреля зафиксировали три выброса пепла из вулкана Шивелуч. Самый мощный поднялся на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Последнее извержение зафиксировали в 12:54 (03:54 по московскому времени). Высота пеплового выброса достигла около восьми тысяч метров. За три часа до этого спутники показали выброс на высоту 10 тысяч метров, а в 07:40 (22:40 по московскому времени) — еще один на восемь тысяч метров.

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«Пепловый шлейф 350 километров. Процесс идет непрерывный», — сообщили специалисты.

Серия извержений вулкана Шивелуч началась рано утром 11 апреля, сильней всего пострадал Усть-Камчатский район Камчатского края — там выпал слой пепла, школьников перевели на дистанционное обучение. Глава районной администрации Олег Бондаренко рассказал в Telegram-канале о ликвидации последствий — власти закупили питьевую воду, начали расчистку территории.