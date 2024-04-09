Эксклюзив 09 апреля 2024, 15:16 «Все стоит в воде». Жительница Орска показала затопленный по пояс дом Жительница Орска: микрорайон Старый город принял первую волну паводка

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Местами в Орске уровень воды начал снижаться, но не на территории Старого города у реки Урал. Местная жительница показала «360» затопленные по пояс комнаты и всплывшую мебель.

По ее словам, этот микрорайон принял первый удар половодья на себя. Женщина не согласилась с тем, что вода начала уходить по всему Орску. По ее словам, замеры не проводили в наиболее пострадавших местах.

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«Первая волна пошла на нас, мы ее приняли самые первые. <…> Где они мерили уровень воды, он снизился, а фактически можно сказать, ничего не снизилось. Как вода стояла в домах, так и стоит», — сказала женщина.

Ее семья уже выехала из затопленного района. Местные жители не могли подобраться к своим домам и узнавали об обстановке от волонтеров, которые привозили снимки из зоны подтопления.

Женщина подтвердила, что уровень воды мог снизиться в районе музыкального училища, улиц Карла Маркса и Советской. Однако Старый город расположен под горой, и в нем ситуация не изменилась.

«Вода уходит, потому что они выше. У нас церковь Преображенская, там, получается, гора. Вода уходит. Она стекает в Белебей, где большая масса домов стоит,. И там все стоит в воде», — объявила жительница Орска.

В Оренбургской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Урал поднялся до критической отметки. Некоторые жители Орска отказались от эвакуации из-за возможного мародерства.