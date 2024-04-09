Эксклюзив 09 апреля 2024, 12:07 «Снизилась на метр». Вода начала отступать в затопленном Орске Жители Орска сообщили, что вода в Старом городе начала отступать

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После сильного затопления части Старого города в Орске вода наконец начала отступать. Об этом «360» рассказали местные жители.

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«Через соседей мы узнали, что вода вроде сошла на метр. Сами пока не видели, находимся у родственников», — рассказала местная жительница Татьяна.

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На появившихся в Сети кадрах видно, что отметка воды на стенах зданий опустилась практически на метр.

Еще одна жительница Старого города отметила, что при этом во многих домах вода до сих пор стоит.

«Где они меряют уровень воды, там снизилось. Но вот в домах вода как стояла, так и стоит. Не знаю, как выразить, только мат один. У нас лично дом затоплен, соседи тоже сбрасывали фотографии», — добавила женщина.

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Ранее в пятницу МЧС объявило о поэтапном возобновлении электроснабжения пострадавшего от паводка Орска. Свет вернули в дома с уцелевшим электрооборудованием и проводкой.