Вильфанд пообещал москвичам «трескучие морозы»

Предстоящая неделя в Москве будет морозной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник днем температура понизится до 11 градусов, ночью — до 19. Во вторник будет холоднее на два градуса.

«Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы. <…>. Самые холодные дневные температуры ожидаются в среду — -19...-14 градусов. Ночью — -21…-16 градусов. В следующие дни мороз немного утихнет», — передает «Вечерняя Москва» слова синоптика.

В четверг дневная температура понизится до -18...-13 градусов, в пятницу — до -15…-10 градусов. В выходные будет еще холоднее. В субботу днем ожидается -17…-12 градусов.

Аномальные температуры связаны с приходом холодного воздуха из Сибири, отметил специалист. Поэтому всю эту неделю потепления можно не ждать. Тем не менее уровень атмосферного давления почти не изменится.

Жителям Подмосковья рассказали в МЧС, как уберечь себя в холод. Переохлаждение наступает, когда температура организма опускается ниже 35 градусов. Чтобы избежать последствий, эксперты не рекомендуют употреблять на свежем воздухе алкоголь и психоактивные вещества. А перед прогулкой на морозе желательно хорошо поесть.