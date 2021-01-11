Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь себя в холод

Опасность переохлаждения в зимние месяцы возрастает. Чтобы избежать поражения холодом, достаточно соблюдать несложные правила профилактики, о которых жителям Московской области рассказали в МЧС.

Советы размещены на сайте ГУ МЧС по региону. В ведомстве подчеркнули, что зима не должна становиться причиной переохлаждения и обморожения организма. Отдохнуть на морозе без последствий можно, если помнить о том, как себя вести.

Если температура внутренних органов опускается ниже 35 градусов, то наступает общее переохлаждение организма. По-другому процесс называется гипотермией. Когда человек утеплен, этот процесс происходит медленнее. Влага и ветер только усугубят ситуацию.

Специалисты выделяют три стадии переохлаждения. При легкой температура тела понижается до 35-33 градусов, человек чувствует усталость и слабость. На него наваливается сонливость, движения выглядят скованными, а речь замедляется.

Если тело охлаждается до 32-29 градусов, то речь уже идет о средней стадии, когда скованы движения в суставах, дыхание редкое, как и частота сердечных сокращений, а кожа — бледная и холодная.

При снижении температуры тела ниже 29 градусов наступает тяжелая стадия. Зрачки суживаются и слабо реагируют на свет. Возможны судороги конечностей и окоченение. При отсутствии каких-либо мер вероятно отморожение — локальные поражения тканей. Нельзя исключать и омертвление глубоких слоев кожи.

Защитить себя можно, если заранее выяснить прогноз погоды и одеться на улицу соответственно. На свежем воздухе спасатели не рекомендуют употреблять алкоголь и психоактивные вещества. Перед прогулкой на морозе следует хорошо поесть.

Если на улице холодно, то лучше не курить: из-за никотина уменьшается периферийная циркуляция крови. Это делает более уязвимыми к холоду конечности.