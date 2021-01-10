Аномальные морозы продержатся в московском регионе всю неделю

Всю следующую неделю столичный регион ждут аномальные морозы около -20 градусов. При этом к выходным сугробы снега будут достигать 30 сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до -17…-22, в дневные часы уже не выше -10…-15», — привело РИА «Новости» слова синоптика.

Тишковец добавил, что 12 и 13 января характер погоды не изменится. К выходным южный циклон принесет заряды снега и немного смягчит морозы. При этом незначительное увеличение температуры будет продолжаться недолго.

«К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до -20…-25, днем всего -13…-18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме», — отметил ведущий сотрудник.

По словам синоптика, январские морозы задержатся надолго. В Москве сугробы вырастут до 30 сантиметров, а за западе Подмосковья значения будут достигать 40 сантиметров. При этом на севере региона может насыпать до 45 сантиметров снега.

Ранее Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 05:00 12 января. Ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица.