Аномальные морозы продержатся в московском регионе всю неделю
«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до -17…-22, в дневные часы уже не выше -10…-15», — привело РИА «Новости» слова синоптика.
Тишковец добавил, что 12 и 13 января характер погоды не изменится. К выходным южный циклон принесет заряды снега и немного смягчит морозы. При этом незначительное увеличение температуры будет продолжаться недолго.
«К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до -20…-25, днем всего -13…-18, что почти на 10 градусов ниже положенного по многолетней норме», — отметил ведущий сотрудник.
По словам синоптика, январские морозы задержатся надолго. В Москве сугробы вырастут до 30 сантиметров, а за западе Подмосковья значения будут достигать 40 сантиметров. При этом на севере региона может насыпать до 45 сантиметров снега.
Ранее Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе до 05:00 12 января. Ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица.