Вильфанд назвал 2020 год в России самым теплым за всю историю наблюдений

Прошедший 2020 год стал самым теплым в России за всю 130-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рекордные показатели регистрировались на территории всех федеральных округов России, кроме Северо-Кавказского, заметил синоптик. «Это удивительно, просто редчайший случай», — заявил Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В частности, в столице среднегодовая температура за 2020 год оказалась на три градуса выше нормы. Обычно этот показатель мало изменчив, отметил синоптик. Вильфанд объяснил температурные рекорды глобальным потеплением, уточнила «Газета.ru».

Аномальный холод ожидает жителей некоторых регионов Урала и Сибири в ближайшие дни. При этом на Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло. Также на смену оттепели и слякоти, которыми отметилась погода в столичном регионе в первые дни нового года, придет похолодание. На Рождество столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов.